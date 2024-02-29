Рахимова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Остине

Камила Рахимова в двух сетах уступила Диан Парри. Ранним утром 29 февраля в Остине (штат Техас, США) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Камила Рахимова встречалась с Диан Парри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии