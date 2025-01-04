Астраханский судак и пермский посикунчик: кто кого

Сервис путешествий туту.ру перед Новым годом запустил кулинарное шоу «На кухнях России». Эксперты Туту ездили по городам России и вместе с шеф-поварами рассказывали, как готовят разные блюда, которые бытуют в разных регионах.
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