‼️🇵🇱🇺🇦 В Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни, — премьер-министр Польши ➖«11 июля отмечается годовщина Кровавого воскресенья — кульминации Волынской резни.
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‼️🇵🇱🇺🇦 В Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни, — премьер-министр Польши ➖«11 июля отмечается годовщина Кровавого воскресенья — кульминации Волынской резни.
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