О казнях поляков и фальсификации германскими спецслужбами «Катынского дела» «Провокации, которые проводит сегодня киевский режим, как, например, провокация в Буче, когда подложили специально трупы, привели корреспондентов, развернули информационную пропаганду, — это очень похоже на то, что немцы делали в Катыни», — об этом заявил на днях в интервью ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя архивные документы, рассекреченные на днях УФСБ по Смоленской области.