Президент США Дональд Трамп намекнул в беседе с Владимиром Зеленским, что к США могут перейти. украинские атомные электростанции — ради их же безопасности.
США захватят украинские АЭС? Трамп: Штаты помогут в управлении станциями
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Верить сША...себя не уважать....
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15 час.
Галина Чужая
Какие ласковые и сладкие. .. Мы вам поможем, вы не умеете, а мы в этом деле собаку слопали и поможем вам. Пусть это всё будет принадлежать США и тогда это всё будет нерушимо...А голос тааакой ласковый, а улыбка тааакая широкая и сладкая. Ай, да Трамп, ай, да лиса🤣🤣
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11 час.
W
Walery
АЭС строила Россия! Что на этих станциях будут делать американцы... и зачем они там?
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10 час.
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