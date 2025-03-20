США захватят украинские АЭС? Трамп: Штаты помогут в управлении станциями

Галина Чужая

Какие ласковые и сладкие. .. Мы вам поможем, вы не умеете, а мы в этом деле собаку слопали и поможем вам. Пусть это всё будет принадлежать США и тогда это всё будет нерушимо...А голос тааакой ласковый, а улыбка тааакая широкая и сладкая. Ай, да Трамп, ай, да лиса🤣🤣