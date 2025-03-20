Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    Вот далбаёб"Пойдет наперекор...
  • Александр Попов
    ПОСКУЛИТ и в ТИНУ."Пойдет наперекор...
  • Борис Кокин
    А никто не проводил параллели этой статьи с ситуацией в России, засилье мигрантов то же самое что и на западе, ликвид...Запад бросает пос...

США захватят украинские АЭС? Трамп: Штаты помогут в управлении станциями

США захватят украинские АЭС? Трамп: Штаты помогут в управлении станциями

Президент США Дональд Трамп намекнул в беседе с Владимиром Зеленским, что к США могут перейти. украинские атомные электростанции — ради их же безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Верить сША...себя не уважать....
Ответить
15 час.
Галина Чужая
Какие ласковые и сладкие. .. Мы вам поможем, вы не умеете, а мы в этом деле собаку слопали и поможем вам. Пусть это всё будет принадлежать США и тогда это всё будет нерушимо...А голос тааакой ласковый, а улыбка тааакая широкая и сладкая.  Ай, да Трамп, ай, да лиса🤣🤣
Ответить
11 час.
W
Walery
АЭС строила Россия!  Что на этих станциях будут делать американцы... и зачем они там?
Ответить
10 час.
наверх