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Газета.ру

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МО РФ: "Герань-4 Сикер" поразила суда ВСУ в Одесской и Николаевской областях

МО РФ: "Герань-4 Сикер" поразила суда ВСУ в Одесской и Николаевской областях

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Герань-4 Сикер" нанесли удары по сухогрузам в порту "Черноморск" Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.

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