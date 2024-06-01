Театр абсурда
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Театр абсурда

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Валить иль не валить?

Валить иль не валить?

Быть или не быть, вот в чем вопрос.Достойно льСмиряться под ударами судьбы,Иль надо оказать сопротивленьеИ в смертной схватке с целым морем бедПокончить с ними?(В.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автору слабо называть вещи своими именами....Есть вооруженные террористы,которые осуществляют террористические акции против России и Русского Народа.Есть пособники тех террористов в лице западных стран и &quot;наш&quot;автор &quot;ещё думает&quot; о том,какие должны быть действия ВС России против террористов и их пособников....
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