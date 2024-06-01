Быть или не быть, вот в чем вопрос.Достойно льСмиряться под ударами судьбы,Иль надо оказать сопротивленьеИ в смертной схватке с целым морем бедПокончить с ними?(В.
Валить иль не валить?
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автору слабо называть вещи своими именами....Есть вооруженные террористы,которые осуществляют террористические акции против России и Русского Народа.Есть пособники тех террористов в лице западных стран и "наш"автор "ещё думает" о том,какие должны быть действия ВС России против террористов и их пособников....
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