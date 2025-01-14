Политика как она есть

Великобритания пригласила на неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов»* (признан террористическим и запрещен в РФ) и отъявленного неонациста, в качестве докладчика.