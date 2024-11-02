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Регионы России

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Муж по ошибке похоронил незнакомую женщину позади своей жены

Муж по ошибке похоронил незнакомую женщину позади своей жены

Житель Таганрога, который принял неизвестную женщину за свою умершую жену, стал объектом внимания правоохранительных органов после того, как его жена вернулась домой живой и обнаружила, что ее похоронили вместо нее самой.

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