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Стали известны тайны личной жизни Анатолия Кашпировского после его смерти

Стали известны тайны личной жизни Анатолия Кашпировского после его смерти

Стало известно о том, что из жизни ушел 86-летний телецелитель и гипнотизер Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил Андрей Малахов.

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