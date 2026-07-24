Стешин: Россия нащупала новый стиль общения с Западом Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о формировании нового подхода России к взаимодействию с западными странами.
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Стешин: Россия нащупала новый стиль общения с Западом Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о формировании нового подхода России к взаимодействию с западными странами.
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