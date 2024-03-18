Cанду вручила высшую награду страны американской чиновнице

Пресс-служба Президента Республики Молдова объявляет о том, что в ходе официального визита в Кишинев, государственный секретарь штата Северная Каролина, США, Элейн Фолк Маршалл была награждена высшей наградой Молдовы – «Орденом Республики».
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