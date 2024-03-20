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ГУР анонимно взял на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса

ГУР анонимно взял на себя ответственность за атаку на аэродром Энгельса

Атаки беспилотными летательными аппаратами на город Энгельс в Саратовкой области, где располагается аэродром, используемый дальней авиацией, являлся "плановой работой главного управления разведки министерств обороны Украины".

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