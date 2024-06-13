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В список победителей конкурса Президентского Фонда культурных инициатив вошли 12 проектов Поморья

В список победителей конкурса Президентского Фонда культурных инициатив вошли 12 проектов Поморья

Благодаря этому на реализацию своих идей НКО Архангельской области получат более 41,6 миллионов рублейФинансирование поддержанных проектов начнется с первого июля, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.

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