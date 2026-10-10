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Царьград

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В Подмосковье 7 октября включат сирены: жителей просят не паниковать

В Подмосковье 7 октября включат сирены: жителей просят не паниковать

Плановая проверка систем оповещения пройдёт в Московской области 7 октября с 10:30 до 12:00. В 10:40 в населённых пунктах включат электросирены, а затем по радио и телевидению передадут сообщение с просьбой сохранять спокойствие.

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