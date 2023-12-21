«Это ужасно»: Ксения Собчак раскритиковала Тину Канделаки

В интервью со стилистом телеведущая пыталась доказать, как плохо выглядит ее коллега. Ксения Собчак по всем вопросам имеет собственное непререкаемое мнение, которое не преминет высказать громко и отчетливо.
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