Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ

Российские военные нашли неожиданное применение укреплениям, которые строили украинские силы. Вместо того чтобы штурмовать бетонные надолбы и рвы, наши бойцы использовали их как готовые траншеи для скрытного выдвижения.
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