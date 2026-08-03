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Мировое обозрение

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Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ

Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ

Российские военные нашли неожиданное применение укреплениям, которые строили украинские силы. Вместо того чтобы штурмовать бетонные надолбы и рвы, наши бойцы использовали их как готовые траншеи для скрытного выдвижения.

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