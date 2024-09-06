Русское прощение, от которого тошно: Меладзе заметили в Москве. Были всей семьёй против СВО, теперь получают госконтракты

Известный певец Валерий Меладзе — классический пример протестующей против "войны" элиты. И из страны с началом СВО уехал, и сдержать свои эмоции не смог, произнеся нацистское приветствие в ответ на "Слава Украине"*, сказанное украинским поклонником на корпоративе в Дубае.
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