Русское прощение, от которого тошно: Меладзе заметили в Москве. Были всей семьёй против СВО, теперь получают госконтракты

Известный певец Валерий Меладзе — классический пример протестующей против "войны" элиты. И из страны с началом СВО уехал, и сдержать свои эмоции не смог, произнеся нацистское приветствие в ответ на "Слава Украине"*, сказанное украинским поклонником на корпоративе в Дубае.