«Мы очень разочаровались»: 10 способов испортить себе Новый год в Петербурге

Встретить Новый год в самом красивом и романтичном городе России — мечта тысяч россиян. Но если не знать некоторых нюансов, новогодняя ночь в Северной столице может обернуться сплошным разочарованием и бессмысленными тратами.
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