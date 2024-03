Страны Персидского залива и будущее IT

Страны сотрудничества арабских государств Персидского залива (далее — GCC, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) многие десятилетия занимали особое место в международном разделении труда, — пользуясь своим естественным преимуществом, страны залива стали одними из ключевых игроков на рынке энергетических ресурсов.