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Страны Персидского залива и будущее IT

Страны Персидского залива и будущее IT

Страны сотрудничества арабских государств Персидского залива (далее — GCC, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) многие десятилетия занимали особое место в международном разделении труда, — пользуясь своим естественным преимуществом, страны залива стали одними из ключевых игроков на рынке энергетических ресурсов.

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