Косовары в первый день года штурмовали аэропорт Приштины

Сотни косоваров бросились в понедельник в аэропорт Приштины, чтобы отправиться в страны Евросоюза (ЕС), после того как с 1 января была отменена обязанность получения визы для Шенгенской зоны свободного передвижения.
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