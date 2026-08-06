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Газета.ру

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В России зафиксировали рост интереса молодежи к карьере в одной компании

В России зафиксировали рост интереса молодежи к карьере в одной компании

Почти половина (40%) молодых специалистов в России готовы работать в одной компании от 3 до 5 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и компании Ancor.

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