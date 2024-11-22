«Дом.РФ» спрогнозировал замедление темпов строительства жилья в России

На замедление влияют высокие ставки по ипотечным кредитам и завершение массовой льготной ипотеки. А в условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 года для таких проектов могут потребоваться дополнительные меры поддержки В конце третьего квартала 2024 года объем строящегося многоквартирного жилья составил 118 млн кв.