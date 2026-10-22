Добрый вечер, Империя, да хранит тебя Аллах. Два дня был плотно занят. Вчера весь день то в Абу-Даби, то в Дубае, то снова в Рас-эль-Хайма.
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