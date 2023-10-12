ТАСС: 400 россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что более 550 человек намерены покинуть сектор Газа после обострения палестино-израильского конфликта.
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