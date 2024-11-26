Роналду сделал дубль, Дзюба и Генич продолжают спорить, Ротенберг берет в сборную 20 игроков СКА, «Формула-1» расширяется, вратаря «Челмета» сбил пьяный водитель и другие новости

1. Новый виток пикировки Артема Дзюбы и Константина Генича. Форвард «Акрона» заявил, что комментатор сперва «что-то про псину вякает», а потом «звонит Слуцкому и умоляет помирить его со мной».
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