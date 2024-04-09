15 дизайнерских штуковин, которые выводят быт на новый уровень

Проходят те времена, когда большинство людей были рады так называемому «евроремонту». Уже хочется чего-то более качественного и красивого, чем простой белый пластик, и даже мебель из «Икеи» не способна удовлетворить запросы.
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