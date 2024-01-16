FT: Евросоюз начал аудит вооружений, переданных Украине

Wikimedia/Jan-Tore Egge Евросоюз начал аудит вооружений, которые члены ЕС передали Украине после заявлений о том, что ряд стран не смогли выполнить обязательств по поставкам перед Киевом, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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