Петерсен: ФРГ стала участником конфликта на Украине, начав поставки оружия

ФРГ превратилась в участника украинского конфликта после решения начать поставлять оружие для ВСУ, заявила экс-депутат парламента немецкой земли Гамбург Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии».
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