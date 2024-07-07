Звезда сериалов рассказал, как жена отговорила идти на СВО: "Сейчас холодно"

Звезда российских телесериалов Юрий Батурин заявил, что с начала СВО на Украине дважды собирался уйти в армию добровольцем и даже покупал за свои деньги обмундирование, но оба раза на фронт не пустила супруга .
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