Водолазы недалеко от Анапы за день достали со дна моря почти 170 мешков с мазутом

Водолазы недалеко от Анапы за день достали со дна моря почти 170 мешков с мазутомКоманда водолазов МЧС России в районе села Витязево осуществила операцию по поднятию с морского дна почти 170 мешков нефтепродуктов, расположенных под пирсом.