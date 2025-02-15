Водолазы недалеко от Анапы за день достали со дна моря почти 170 мешков с мазутом

Водолазы недалеко от Анапы за день достали со дна моря почти 170 мешков с мазутомКоманда водолазов МЧС России в районе села Витязево осуществила операцию по поднятию с морского дна почти 170 мешков нефтепродуктов, расположенных под пирсом.
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