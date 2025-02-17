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Жительнице села Ермаково Джанкойского района исполнилось 100 лет

Жительнице села Ермаково Джанкойского района исполнилось 100 лет

14 февраля 2025 года свой 100-летний юбилей отметила жительница села Ермаково Гулина Анна Антоновна.С этой знаменательной датой именинницу поздравили первый заместитель главы администрации Джанкойского района Анна Трушина, заместитель председателя Джанкойского районного совета Ирина Жарская и глава … .

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