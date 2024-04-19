ПРИГЛАШАЕМ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ОТМЕЧАЮЩИЕ 50 ЛЕТ И БОЛЕЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ совместно с отделом загса Бобруйского горисполкома проводит подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2024 году юбилей совместной жизни (50 и более юбилейных лет).
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