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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПРИГЛАШАЕМ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ОТМЕЧАЮЩИЕ 50 ЛЕТ И БОЛЕЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

ПРИГЛАШАЕМ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ОТМЕЧАЮЩИЕ 50 ЛЕТ И БОЛЕЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

Учреждение ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ совместно с отделом загса Бобруйского горисполкома проводит подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2024 году юбилей совместной жизни (50 и более юбилейных лет).

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