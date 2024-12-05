«Будете со своими русскими так разговаривать»: иноземные охранники ТЦ в Нижневартовске силой удерживали русских подростков

ИН

Ирина Некрасова

Уже просто невозможно становится каждый день читать подобные новости о диком поведении мигрантов и осознавать, что всерьез этими отморозками никто не занимается - ни власть, ни силовики. Живем в родной стране и не можем найти управу на дикарей, боимся за себя и домочадцев, возмущаемся тем, что безумные орды наводят в России свои порядки и откровенно вытесняют коренных жителей из жилищ, из школ, поликлиник, с рабочих мест... Пока наши мужчины проливают кровь на фронте, в тылу мигранты оккупируют наши города и уже открыто считают себя здесь хозяевами. И кому нужна будет победа россиян в СВО, если Россия уже наполовину почернела?!?!