«Будете со своими русскими так разговаривать»: иноземные охранники ТЦ в Нижневартовске силой удерживали русских подростков

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Avia.pro - СМИ События, произошедшие в одном из торговых центров Нижневартовска, вызвали общественный резонанс и неприятный осадок у всех, кто узнал о произошедшем.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Уже просто невозможно становится каждый день читать подобные новости о диком поведении мигрантов и осознавать, что всерьез этими отморозками никто не занимается - ни власть, ни силовики. Живем в родной стране и не можем найти управу на дикарей, боимся за себя и домочадцев, возмущаемся тем, что безумные орды наводят в России свои порядки и откровенно вытесняют коренных жителей из жилищ, из школ, поликлиник, с рабочих мест... Пока наши мужчины проливают кровь на фронте, в тылу мигранты оккупируют наши города и уже открыто считают себя здесь хозяевами. И кому нужна будет победа россиян в СВО, если Россия уже наполовину почернела?!?!
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17 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов, которые заехали 10 - 15 лет тому назад. А властям хватит уже завозить мигрантов и раздавать гражданство налево и направо, за что воюют наши бойцы - за таких уродов, которые уже внаглую калечат наш народ и заявляют, что это они мигранты в России хозяева.
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17 час.
ск
сергей козьменко
надоели эти стоны, почему когда кто то кого то избивают, никто не реагирует на это и просто снимают все на телефон ? Почему родители этих детей, не пошли и не пробили этим охранникам бошку ?
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13 час.

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