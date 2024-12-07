По уже сформировавшейся традиции, все заключенные из тюрьмы в занятом городе Изра на юге Сирии были выпущены на свободу в ходе восстания в провинции Даръа.
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По уже сформировавшейся традиции, все заключенные из тюрьмы в занятом городе Изра на юге Сирии были выпущены на свободу в ходе восстания в провинции Даръа.
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