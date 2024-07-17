Эволюция: миллионы лет или мгновение ока?

Вопрос о скорости эволюции не так прост, как может показаться. Если бы эволюция протекала постепенно, с передачей генетических изменений от поколения к поколению, то палеонтологическая летопись должна была бы пестреть переходными формами.
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