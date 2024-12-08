Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. Этот день призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире, предупредить это социальное явление и бороться с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии