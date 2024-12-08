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Парламентская газета

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Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. Этот день призван привлечь общественное внимание к проблеме коррупции во всем мире, предупредить это социальное явление и бороться с ним.

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