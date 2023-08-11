Конечно, сейчас мы полякам прикрыли их интересный бизнес. Только вопрос - а почему это не было сделано раньше? Еще 9 лет назад.
Какую польскую лавочку мы прикрыли. Что такое польская "мрувка"
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Кто занимался контрабандой дешевого белорусского бензина в Польшу и зарабатывал по 100 долл в день !- те , конечно , недовольны...У нас в Бресте все , кто возили бензин в Польшу , -были оппозиционерами в 20 г. ...Недовольны , что эта халява прикрылась...Поляки хотели сделать плохо белорусам и россиянам - отказались от торговли ...Теперь польские *рольники* , крестьяне говорят бельгийскому журналисту на *евроньюс* : " Венгля , то есть угля - нет , газа - нет , электричество стало в 5 раз дороже...Я в Белоруссии , в Бресте за 3кмн кв , 70 кв м плачу сейчас летом 30 долл... Зимой было 40 долл...А знакомые снимают комнату в пригороде Варшавы ... Платят 800 евро за 1 комн !
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6 час.
Геннадий Бережнов
Вдвое срезали доходность этой схемы, но до конца пока так и не обнулили. Есть те кому это выгодно. А что мы обнулили по Турции? Идёт политическая возня экономическим "оружием" повсеместно. Франции выгодно грабить Нигер забирая руду по бросовым ценам 7 долларов за тонну. Турции зерновая сделка, где выгода очевидна. А великой стране России в это время нужно иметь мощное народное правительство в интересах народа и государства российского!
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1 час.
Taurus Zmei
Пока у экономистов козыри в рукавах, в стране цены несутся галопом, может пора в стране без шулеров обходиться.
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8 мин.
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