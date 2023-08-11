Какую польскую лавочку мы прикрыли. Что такое польская "мрувка"

ВА

Владимир Акулов

Кто занимался контрабандой дешевого белорусского бензина в Польшу и зарабатывал по 100 долл в день !- те , конечно , недовольны...У нас в Бресте все , кто возили бензин в Польшу , -были оппозиционерами в 20 г. ...Недовольны , что эта халява прикрылась...Поляки хотели сделать плохо белорусам и россиянам - отказались от торговли ...Теперь польские *рольники* , крестьяне говорят бельгийскому журналисту на *евроньюс* : " Венгля , то есть угля - нет , газа - нет , электричество стало в 5 раз дороже...Я в Белоруссии , в Бресте за 3кмн кв , 70 кв м плачу сейчас летом 30 долл... Зимой было 40 долл...А знакомые снимают комнату в пригороде Варшавы ... Платят 800 евро за 1 комн !