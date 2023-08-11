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Какую польскую лавочку мы прикрыли. Что такое польская "мрувка"

Какую польскую лавочку мы прикрыли. Что такое польская "мрувка"

Конечно, сейчас мы полякам прикрыли их интересный бизнес. Только вопрос - а почему это не было сделано раньше? Еще 9 лет назад.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Кто занимался контрабандой дешевого белорусского бензина в Польшу и зарабатывал по 100 долл в день !- те , конечно , недовольны...У  нас  в  Бресте  все  ,  кто  возили  бензин  в  Польшу  ,  -были   оппозиционерами   в  20  г. ...Недовольны  ,  что  эта  халява  прикрылась...Поляки  хотели  сделать  плохо  белорусам  и  россиянам  -  отказались  от  торговли  ...Теперь  польские  *рольники*  ,  крестьяне  говорят  бельгийскому  журналисту  на  *евроньюс* : &quot;  Венгля  ,  то  есть  угля  -  нет  , газа  -  нет  ,  электричество  стало  в  5  раз  дороже...Я  в  Белоруссии ,  в  Бресте   за  3кмн  кв  ,  70  кв  м  плачу  сейчас  летом  30  долл...  Зимой  было  40  долл...А  знакомые  снимают  комнату  в  пригороде  Варшавы  ...  Платят 800  евро  за  1  комн  !
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6 час.
Геннадий Бережнов
Вдвое срезали доходность этой схемы, но до конца пока так и не обнулили. Есть те кому это выгодно. А что мы обнулили по Турции? Идёт политическая возня экономическим &quot;оружием&quot; повсеместно. Франции выгодно грабить Нигер забирая руду по бросовым ценам 7 долларов за тонну. Турции зерновая сделка, где выгода очевидна. А великой стране России в это время нужно иметь мощное народное правительство в интересах народа  и государства российского!
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1 час.
Taurus Zmei
Пока у экономистов козыри в рукавах, в стране цены несутся галопом, может пора в стране без шулеров обходиться.
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8 мин.

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