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Газета.ру

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Си Цзиньпин заявил, что над миром по-прежнему нависает туман войны

Си Цзиньпин заявил, что над миром по-прежнему нависает туман войны

Над миром по-прежнему нависает угроза войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает ТАСС.

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