Жители села Мамоны Иркутского района остались без света 16 августа

16 августа в 09:43 произошло частичное отключение электроэнергии в селе Мамоны Иркутского района. Под отключение попала часть домов на улицах Вербная, Горная, Иркутская, Мира, Нагорный, Озерная, 1-й Кленовый, Кленовый, Нагорный, Озерный, Полевой, Почтовый, Спортивный, Черемуховый, Полевая, Раминского, Рябиновая, Советская 1-я, Советская 2-я, Советская 3-я, Совхозная, Солнечная, Береговая, Весенняя, Дорожная, Достопримечательная, Зеленая, Кленовая, Молодежная, Новая, Ольховая, Полевая, Придорожная, Ракитная, Садовая, Спортивная, Счастливая, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Чуприха, Юности.
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