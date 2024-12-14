«Толстяк не обжора, а уклонист» Люди готовы на все ради стройного тела. Когда мир помешался на диетах, весе и худобе?

Представления о телесной красоте, как известно, менялось от эпохи к эпохе, от культуры к культуре. В моде побывали все оттенки волос и кожи, наличие зубов и их отсутствие, густые локоны и залысины на лбу, пышность форм и стройность талии.
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