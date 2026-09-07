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МОСИНФОРМ

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Жилой комплекс на 1191 квартиру возводится по программе реновации на западе Москвы

Жилой комплекс на 1191 квартиру возводится по программе реновации на западе Москвы

В районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы строится жилой комплекс по программе реновации.

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