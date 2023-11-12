Новолуние в Скорпионе: время изменить свою жизнь

Новолуние в Скорпионе: время изменить свою жизньЗагадочная девушкаОсенний коридор затмений, завершающее затмение которого мы пережили 28 октября, по-настоящему закрывается только сейчас: новолуние в Скорпионе, которое произойдет 13 ноября, наконец-то оставляет в прошлом все темы, поднимавшиеся в сложный период, и дает каждому из нас шанс на серьезное изменение жизни.