Новолуние в Скорпионе: время изменить свою жизнь

Новолуние в Скорпионе: время изменить свою жизньЗагадочная девушкаОсенний коридор затмений, завершающее затмение которого мы пережили 28 октября, по-настоящему закрывается только сейчас: новолуние в Скорпионе, которое произойдет 13 ноября, наконец-то оставляет в прошлом все темы, поднимавшиеся в сложный период, и дает каждому из нас шанс на серьезное изменение жизни.
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