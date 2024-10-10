Яндекс представил новое поколение нейросети YandexART 2.0

Яндекс представил новое поколение визуальной нейросети – YandexART 2.0. Модель научилась: создавать надписи прямо на изображениях, придерживаться нескольких стилей на одной картинке, располагать объекты в пространстве и относительно друг друга более естественно, учитывать при генерации больше деталей из текстового запроса.
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