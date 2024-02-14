Пожарные спасли вспыхнувшую хозпостройку в Карелии

В Пудожском районе пожарные были подняты по тревоге поздним вечером Во вторник в 23 часа 18 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной постройке в поселке Кривцы.