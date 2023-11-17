Челябинск вошел в тройку лидеров по росту цен на аренду квартир

Челябинск вошел в топ-з среди городов РФ по росту цен на сдаваемое жилье. В городе с начала 2023 года стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду однокомнатных квартир выросла на 42%, ставка поднялась до 18 тысяч 900 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.