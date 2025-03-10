Не велосипедом единым: как изобретатели экспериментировали с формой колеса и шара

Изобретение колеса стало настоящей революцией в истории механики в общем и транспорта в частности. И эта форма оказалась настолько успешной, что инженеры бросились создавать огромное количество техники, причём не только для гражданского пользования, но и в военной сфере.
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