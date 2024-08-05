За минувшие выходные в Петербурге произошло более 700 аварий

Погибших в этих происшествиях не зафиксировано Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что за субботу и воскресенье в Северной столице произошло 717 дорожно-транспортных происшествий.
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