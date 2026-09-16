Грузовик «Прогресс МС-36» полетит к МКС в ноябре и повезёт робота «Теледроид»

Экзоскелет к нему уже отправлен на станцию Как сообщили в трансляции Роскосмоса к запуску грузового корабля «Прогресс МС-35», следующий космический грузовик «Прогресс МС-36» отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2026 года.