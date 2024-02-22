Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ

На сегодняшний день о новом тренде на ногти с эффектом блеска для губ пишут многие западные издания. Считается, что основоположницей этой модной тенденции является возлюбленная американского певца Джастина Бибера Хейли.
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